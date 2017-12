Gabriel in Afghanistan

Der Außenminister am Hindukusch: Sigmar Gabriel hat bei seinem Afghanistan-Besuch für mehr internationale Verantwortung Deutschlands geworben – auch in Fragen der Sicherheit. Zugleich ermahnt er die Regierung in Kabul, die Reformbemühungen weiter voranzutreiben.

Masar-i-Scharif. Eine Lichterkette rahmt den Innenhof des Feldlagers. In seiner Mitte ragt eine Lamettabehangene Tanne trotzig in die Höhe. Ein Trompeter in Tarnfleck spielt Weihnachtslieder auf dem einzigen Weihnachtsmarkt Afghanistans, und Sigmar Gabriel räsoniert mit einem Becher Glühwein in der Hand über Deutschlands neue Rolle in der Welt. „Wir können uns nicht zurückziehen“, mahnt Gabriel und dankt den etwa 300 versammelten Soldaten. Viele nicken.

Doch der geschäftsführende Außenminister ist an diesem Mittwoch nicht nach Afghanistan gereist, um den Soldaten die Weihnachtsgrüße der Bundesregierung zu übermitteln. Das tat bereits Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, als sie zu Wochenbeginn im Feldlager Marmal vorbeischaute und mit Soldaten Weihnachtslieder sang. Die zeitliche Nähe beider Ministerbesuche entspringe lediglich einem organisatorischen Zufall, heißt es. Gabriels Reise sei schon lange in Planung gewesen, der Zeitpunkt jetzt passend. Die Soldaten jedenfalls sind dankbar für die Aufmerksamkeit. „Und für die Abwechslung“, sagt einer und nippt an seinem Becher Kakao.