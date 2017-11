„Wir New Yorker sind stark und unverwüstlich“

Der Ort des Attentats in New York. © imago stock&people

Attentat in Manhattan

Es ist Halloween, und viele Kinder bereiten sich begeistert auf den frühen Abend vor, um kostümiert mit Freunden oder den Eltern durch die Nachbarschaft zu ziehen. Ausgerechnet an diesem Nachmittag rast ein Mann mit einem Kleinlaster in Manhattan über einen Fahrradweg, tötet acht Menschen und verletzt elf Passanten schwer.

New York. Die Hintergründe des tödlichen Angriffs in New York sind weiterhin unklar, aber einiges deutet auf einen radikalislamistischen Hintergrund hin: Als der Täter aus dem demolierten Pickup-Truck flüchtet und mit einer Paintball-Pistole und einem Luftgewehr um sich schießt, soll er mehrfach auf arabisch „Allah ist groß“ (Allahu Akbar) gerufen haben. Später finden Ermittler ein Bekennerschreiben, das sich auf den sogenannten Islamischen Staat bezieht.

Ein Streifenpolizist, der sich zufällig in der Nähe aufhält, schießt den 29-jährigen Usbeken mit einem Bauchschuss nieder, tötet ihn aber nicht. Vielleicht kann er noch am heutigen Mittwoch erstmals vernommen werden, war bei der Polizei am Dienstag zu hören.

Wie mehrere New Yorker Medien übereinstimmend berichten, soll es sich bei dem Täter um Sayfullo S. handeln, der sich seit 2010 legal in den USA aufhält und über eine Arbeitsgenehmigung verfügt. Nach seiner Einreise soll er zunächst bei Bekannten seines Vaters in Cincinnati gewohnt haben. Später habe er sich bei Tampa im Bundesstaat Florida niedergelassen und eine Familie gegründet. In jüngster Zeit wohnte der Täter nach bisherigem Ermittlungsstand in Paterson im Bundesstaat New Jersey, das etwa eine Autostunde von Manhattan entfernt liegt.

Aus welcher Region Usbekistans Sayfullo S. stammt, ist zurzeit noch unklar. Einige Beobachter erinnerten aber daran, dass mehrere Landstriche der früheren Sowjetrepublik, wie etwa das Ferghana-Tal, als Rückzugsraum radikaler Islamisten gelten.

„Diese Tat sollte uns brechen“

Der Angriff in Manhattan erinnert an Attentate, wie sie in ähnlicher Form in jüngster Zeit in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und Spanien verübt wurden. Auffällig ist, dass das Verbrechen in unmittelbarer Nähe zum World Trade Center verübt wurde, das am 11. September 2001 von islamistischen Terroristen angegriffen wurde. Hinweise auf konkrete Kontakte zwischen dem Täter und dem IS-Terrornetzwerk gibt es nach Angaben der Ermittler bisher nicht. Sie gehen davon aus, dass er durch die IS-Milizen eventuell inspiriert wurde.

Unter den Opfern sind laut Polizeiangaben fünf Touristen aus Argentinien und eine Belgierin. Außerdem wurden drei Belgier - Mutter, Vater und Kind einer Familie - schwer verletzt.

In einer ersten öffentlichen Reaktion sprach New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus: „Diese Tat sollte uns brechen, aber wir New Yorker sind stark und wir sind unverwüstlich.“ Gleichwohl sei es ein sehr schmerzvoller Tag für die Metropole.

Auch Andrew Cuomo, Gouverneur des Bundesstaates New York, meldet sich gleich zu Wort. Es sei bedrückend, dass New York als Symbol für Demokratie und Frieden für diejenigen zu einem Angriffsziel werde, die diese Werte nicht vertreten.

In einer ersten Stellungnahme kondolierte auch das Weiße Haus den Angehörigen. In der Nacht zum Mittwoch kündigte der Präsident zudem schärfere Einreisebestimmungen an, ohne allerdings konkrete Details zu nennen. Er habe das Heimatschutzministerium angewiesen, die Überprüfungen nochmals auszuweiten, schreibt Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Von Stefan Koch/RND