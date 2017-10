Die USA und Israel werfen der Unesco politisch motivierte Entscheidungen vor.

Abstimmung

Wie viel Politik steckt in der Kulturförderung der Unesco?

Die internationale Organisation mit Sitz in Paris steckt durch den Rückzug der USA und Israels in Turbulenzen. Am Freitagabend sollte ein neuer Generaldirektor bestimmt werden. Wer immer das Rennen machen wird, muss sich vor allem um interne Konflikte sorgen.