Wie man eine Partei renoviert

Berlin. Der Aufstand ist abgeblasen. Mit ihrem Fernsehauftritt hat die Kanzlerin ihre Kritiker fürs Erste besänftigt. Angela Merkel ist ihnen im Interview des ZDF entgegenkommen. Sie hat angekündigt, ihrer Partei bis zu ihrem Sonderparteitag in zwei Wochen in Berlin eine Liste mit potenziellen CDU-Ministern vorzulegen. Es werden Menschen mit Erfahrung sein, so Merkel am Sonntagabend, aber auch solche, „die ihre politische Zukunft noch vor sich haben oder mittendrin sind“. Am Montagmorgen verkündet Paul Ziemiak im selben Sender: „Sie hat verstanden.“

Der Chef der Jungen Union war einer der Anführer des innerparteilichen Protests gegen Merkel und die von ihr verhandelte Koalitionsvereinbarung mit der SPD und der CSU. Hinter verschlossenen Türen und vor laufenden Kameras hatte der 32-Jährige ein ums andere Mal junge, neue Gesichter für das künftige Regierungskabinett gefordert. Zudem sollten die Namen möglichst rasch bekannt gegeben werden. So trug Ziemiak ein Gutteil zum Druck bei, unter den Merkel zuletzt geraten war. Und so illustrierte der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Bochum, was eigentlich das große Wort „Erneuerung“ meinen soll. Zumindest nach Lesart vieler in der CDU.

„Sie hat verstanden“: Paul Ziemiak gehört zu den jungen Christdemokraten, denen die Kanzlerin mehr Gehör schenken will. Quelle: dpa

Erneuerung – kaum eine Forderung dürfte seit der Bundestagswahl häufiger aufgestellt worden sein, und zwar über Parteigrenzen hinweg. CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke – sie alle gelobten unter dem Eindruck der plötzlich zersplitterten deutschen Parteienlandschaft Erneuerung. Als wäre es eine magische Formel, mit der alles wieder gut würde. Dabei geriet ein wenig außer Acht, was nun eigentlich erneuert werden soll – das Personal oder auch die politischen Ziele der Parteien?

Die Ankündigung der Kanzlerin und ihre beruhigende Wirkung auf Merkels Kritiker legen den Schluss nahe, dass es vor allem um Köpfe geht. Um Inhalte ging es in der Sendung vom Sonntagabend jedenfalls nicht. Im Mittelpunkt stand die Besetzung von Ämtern. Jüngere sollen nun nach vorne, und neue. Wobei das nicht immer deckungsgleich ist.

Ziemiak zum Beispiel fordert eher jüngere Köpfe. Es ist kein Geheimnis, dass der JU-Vorsitzende ein Vertrauter von Finanzstaatssekretär Jens Spahn ist und diesen gern in der nächsten Regierung sähe, auf einem Ministerposten. Mit seinen 37 Jahren ist Spahn für einen Politiker zwar noch jung. Wirklich neu ist der Münsterländer aber nicht. Bevor er Finanzstaatssekretär wurde, war Spahn gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Dieser gehört der betont konservative Spahn seit 2002 an.

Kritik macht sich an der Wirtschaftspolitik fest

Posten, nicht Positionen dominieren also auch die Debatte in der CDU. In der Parteiführung ist man darüber erleichtert. Mit Grausen erinnert sich manch einer zurück an die Zeit nach der Bundestagswahl, die der Union ja einen deutlich größeren Verlust als der SPD beschert hatte; man muss gelegentlich daran erinnern. CDU und CSU holten 8,6 Prozent weniger als 2013, und das verleitete nicht zuletzt ostdeutsche Politiker zur Forderung nach einer „Schließung der rechten Flanke“. Davon ist derzeit nichts zu hören. Kein Funke leuchtet auf von der ansonsten in der CDU ja leicht entflammbaren Debatte über Einwanderung und Integration.

Kritik am Kurs der Partei macht sich eher an ihrer Wirtschaftspolitik fest. Es ist wohl aufgestaute Enttäuschung über den sozialpolitischen Mittekurs unter Angela Merkel, der sich jetzt ein Ventil sucht. Etwa wenn manch ein Vertreter des Wirtschaftsflügels vor der Sozialdemokratisierung der CDU oder gar vor dem „schleichenden Gang in den Sozialismus“ (Joachim Pfeiffer) warnt. Solcherlei Beschwerden kassiert die Parteiführung allerdings rasch – unter Verweis darauf, dass die CDU jetzt nach 50 Jahren wieder den Wirtschaftsminister stellen darf.

Der Koalitionsvertrag diszipliniert

Andere wie der Chef der Mittelstandsvereinigung der Union, Carsten Linnemann, sorgen sich um die soliden Finanzen des Bundes, sobald das Finanzministerium wie von den Verhandlungsführern vereinbart an die SPD geht. Und auch diese Kritik kontert Merkel unter Verweis auf den Koalitionsvertrag, in dem das Bekenntnis zum Schuldenabbau ja fest verankert sei.

Die Erinnerung an die Vereinbarung habe disziplinierende Wirkung, sagt einer aus der Parteispitze. Es könne eigentlich niemand, der die Kapitel zu Migration oder Gesundheit gelesen habe, der Meinung sein, die CDU habe ihre Positionen gegenüber den Sozialdemokraten preisgegeben.

Das Misstrauen gegenüber der Regierungsbildung durch Angela Merkel macht sich also nicht an den Inhalten fest, es rührt woandersher. Und es zeigt in die Zukunft: auf die Zeit nach Merkel.

Jens Spahn – der Konservative, der nicht im Personaltableau auftaucht

Wenn nun CDU-Politiker unter Verweis auf die allseits geforderte Erneuerung einander für höhere Ämter ins Gespräch bringen, haben sie nicht nur das Gelingen der nächsten GroKo im Sinn. Es geht ihnen um die künftige Aufstellung der Partei. Und weil die CDU ihrem Selbstverständnis nach eine staatstragende Partei ist – eine Regierungspartei –, geht es in der Debatte auch um die Regierungsbildungen der Zukunft.

Nach Bekanntgabe der Koalitionsvereinbarung sah es so aus, als spielte Jens Spahn, die Hoffnung der Konservativen in der Partei, keine Rolle. Spahn tauchte nicht auf im Personaltableau. Dort fanden sich die Namen Helge Braun (Bundeskanzleramt), Peter Altmaier (Wirtschaft), Ursula von der Leyen (Verteidigung), Annette Widmann-Mauz (Gesundheit), Hermann Gröhe (Bildung), Julia Klöckner (Landwirtschaft). Einige Vertraute kommen also infrage, aber auch neue Gesichter: Braun und Widmann-Mauz dürften jedenfalls keiner allzu breiten Öffentlichkeit bekannt sein. Und doch brach, angefacht von der Enttäuschung über den Verlust des Finanz- und auch des Innenministeriums, ein Sturm der Empörung los.