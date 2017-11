Jamaika gescheitert – SPD-Spitze will Neuwahlen

Liveblog

Die FDP ist aus den Verhandlungen um eine Jamaika-Koalition ausgestiegen. Union und Grüne sind geschockt – eine Einigung sei möglich gewesen. Wie geht es jetzt weiter? Die SPD will Neuwahlen erzwingen: Dies geht aus einer Beschlussvorlage vor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Die Entwicklungen des Tages in unserem Liveblog.

Berlin. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen aus Berlin zu den gescheiterten Sondierungsgesprächen zu einer Jamaika-Koalition im Bund.

Die Parteiführung der SPD will nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen Neuwahlen herbeiführen. Dies geht aus einer Beschlussvorlage für den Parteivorstand am Montag hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. „Wir halten es für wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger die Lage neu bewerten können“, schreibt die SPD in der Vorlage, „Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht“. Für die nun anstehenden Beratungen bestehe genügend Zeit. Die SPD betonte in der Vorlage: „Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September für den Eintritt in eine Große Koalition nicht zur Verfügung.“

Linke werben um SPD und Grüne

Die Linken bereiten sich sowohl auf die Option einer Minderheitsregierung als auch auf mögliche Neuwahlen vor. Wichtig sei jetzt eine linke Alternative zum „neoliberalen Block“. „Die Situation ist wieder offen“, sagt Linken-Parteichefin Katja Kipping mittags im Karl-Liebknecht-Haus, „es könnte ein historischer Moment für Deutschland und Europa sein.“ Man bereite sich auf alle Eventualitäten vor. Lesen Sie hier weiter.