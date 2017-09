Wie Jamaika die AfD im Osten stärken könnte

Regierungsbildung

Berlin. Die direkt gewählte Kreuzberger Grünen-Politikerin Canan Bayram appelliert an ihre Partei, auf dem heutigen Grünen-Parteitag gegen die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit Union und FDP zu stimmen. „Ein Jamaika-Bündnis wäre ein Konjunkturprogramm für die AfD im Osten“, sagte Bayram dem RND.

„Die CDU hat massiv an die AfD verloren im Osten, die FDP ist dort nicht verankert und auch unsere Grünen-Ostverbände haben heftig verloren. Eine Jamaika-Koalition würde im Osten stark als westdeutsche Koalition empfunden“, warnte die Berlinerin. „Wir Grüne müssen uns fragen, ob wir wirklich in eine Regierung wollen, die mit der stark polarisierenden Angela Merkel an der Spitze noch mehr Wähler der AfD in die Arme treiben würde“, betonte Bayram.

Nach Ansicht der Grünen-Politikerin wäre die Macht der Grünen in einem Jamaika-Bündnis stark begrenzt. Zwar würden sich die Grünen in dieser Konstellation als einzige Partei links der Mitte verstärkt um die Lösung sozialer Fragen kümmern wollen. „Aber als kleinste Fraktion in diesem Bündnis wird das nicht möglich sein. Wir wären bloß das soziale Feigenblatt dieser Regierung“, sagte Bayram dem RND.

Von Marina Kormbaki / RND