Annette Widmann-Mauz, CDU, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium.

© imago/photothek

Vorsitzende der Frauen-Union

Widmann-Mauz verteidigt Ressort-Verteilung

Bei manchem Unionsmitglied sitzt der Frust über die Ressort-Verteilung in der Großen Koalition tief. Besonders der Verlust des Finanzministerium an die SPD schmerzt. CDU-Frau Widmann-Mauz weist die Kritik an dieser Entscheidung nun zurück.