Vor allem im Schanzenviertel randalierten Linksradikale. Sie zündeten Autos an, bewarfen Polizisten mit Steinen.

© imago

G20-Gipfel in Hamburg

Wer sind die Krawallmacher in U-Haft?

32 Beschuldigte, die bei den Ausschreitungen in Hamburg festgenommen wurden, sitzen derzeit noch in Hamburg in Untersuchungshaft. Ihnen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Am Montag hat der Prozess gegen einen Niederländer begonnen. Und auch die anderen Angeklagten sind zum Teil weit angereist.