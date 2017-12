Wer hat Schuld an der Tragödie von Duisburg?

Loveparade 2010

Am Freitag beginnt der Prozess um die Duisburger Loveparade. 21 Menschen starben bei der Katastrophe vor sieben Jahren, 650 wurden verletzt. Angehörige und Opfer erhoffen sich endlich einen Abschluss. Sie könnten bitter enttäuscht werden.

Duisburg. Manfred Reißaus ist Svenjas Vater. Svenja ist bei der Loveparade getötet worden: „Es gibt einen lilafarbenen Schal, der Svenja gehörte. Den ziehe ich manchmal an, dann fühle ich mich ihr näher. Manchmal schreibe ich ihr auch Briefe. Darüber, wie sehr ich sie vermisse. Und manchmal auch, dass ich sauer bin, dass sie mich einfach verlassen hat.“

Katrina Meyer ist Krankenschwester. Sie hat bei der Loveparade Verletzte versorgt und Opfer reanimiert: „Ich bin froh, dass es mir heute wieder so geht, wie es mir geht. Mein Therapeut hat mir abgeraten, weiter als Krankenschwester zu arbeiten. Aber mich erfüllt mein Beruf, auch wenn mich die Tätigkeit auf der Intensivstation immer wieder in Situationen bringt, die mich an den Tag damals erinnern.“

Hanui Huang lebt in China. Seine Frau war auf Geschäftsreise in Deutschland, als sie bei der Loveparade ums Leben kam: „Für mich war Deutschland immer ein Land der Perfektion und der Humanität. Umso enttäuschter war ich, dass es so lange Zeit keinen Prozess gab. Das habe ich nicht verstanden.“