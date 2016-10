Stimmen Sie ab

Angela Merkel oder Edward Snowden? Denis Mukwege oder Swetlana Gannuschkina? Wer sollten den Friedensnobelpreis bekommen? Stimmen Sie ab.

Oslo. Wer hat für etwas Frieden in der Welt gesorgt? Wer sollte dafür ausgezeichnet werden? Angela Merkel? Die Bundeskanzlerin ist auch in diesem Jahr für den Friedensnobelpreis nominiert worden, wie schon 2015. Insgesamt wurden 376 Persönlichkeiten und Organisationen vorgeschlagen, so viele wie noch nie. Am Freitag wird in Oslo bekanntgegeben, wer den Friedensnobelpreis 2016 erhält. Aber wem würden Sie die Auszeichnung geben? Stimmen Sie ab.

Der Friedensnobelpreis Wer hätte den Friedensnobelpreis wirklich verdient? Die russische Menschenrechtlerin und Flüchtlingshelferin Swetlana Gannuschkina, die sich seit vielen Jahren für Flüchtlinge und Vertriebene einsetzt. Der US-Whistleblower Edward Snowden, der die NSA-Überwachung öffentlich machte. Der Arzt Denis Mukwege, der im Kongo Vergewaltigungsopfer operiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), weil sie trotz des Flüchtlingsstroms die deutschen Grenze nicht geschlossen hat. Die Jesidin Nadia Murad Basee Taha aus dem Irak. Sie wurde von der Terrormiliz IS verschleppt und missbraucht, konnte aber fliehen. Heute setzt sie sich für die Befreiung jesidischer Gefangener aus der Gewalt des IS ein. Der eritreischer Priester Mussie Zerai, der Flüchtlinge vor dem Ertrinken im Mittelmeer gerettet hat.

Der Friedensnobelpreis wurde von dem schwedischen Chemiker und Industriellen Alfred Nobel (1833-1896) gestiftet und bereits 96 Mal verliehen. Der Erfinder des Dynamits widmete die Auszeichnung Verdiensten um Völkerverständigung, Abrüstung und Frieden. In diesem Jahr ist er mit acht Millionen schwedischen Kronen (rund 832.000 Euro) dotiert. Der Friedensnobelpreis wird traditionell am 10. Dezember in Oslo verliehen, dem Todestag Nobels. 2015 ging die Auszeichnung an das „Quartett für den nationalen Dialog“ in Tunesien für die Demokratisierung des Landes.

