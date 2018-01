In der Silvesternacht ist es in Leipzig zu Ausschreitungen gekommen.

© dpa

Sachsens Innenminister

„Wer Rettungskräfte attackiert, greift Demokratie an“

Für viele Rettungskräfte war die Silvester-Nacht in deutschen Großstädten alles andere als friedlich: In Berlin wurden sie mit Waffen bedroht. Auch in Leipzig kam es zu Übergriffen. Sachsens Innenminister Roland Wöller will die Täter nicht ungeschoren davonkommen lassen.