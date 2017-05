Katarina Barley, Generalsekretärin der SPD.

© dpa

Katarina Barley

„Wenn die Sonne scheint, sind alle auf Deiner Seite“

Die drei Wahlniederlagen waren ein Schock, jetzt will SPD-Generalsekretärin Katarina Barley zurück in die Offensive. Im RND-Interview spricht sie über Kritik an ihrer Person, Tiefschläge, Candy-Stürme und darüber, was sie in den turbulenten Tagen gelernt hat.