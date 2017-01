Transparency-Bericht

Zuletzt war es José Manuel Barroso. Der Ex-Kommissionschef sorgte mit seinem Wechsel zu einer Investmentbank für Aufsehen. Dabei war Barroso beileibe nicht der erste hochrangige Politiker, den es in die Wirtschaft zog. Die Organisation Transparency International hat knapp 500 Politikern untersucht. Ihr Bericht wird mit Spannung erwartet.

Brüssel. Transparency International stellt am Dienstag (10.30 Uhr) in Brüssel einen Bericht zum Wechsel von EU-Politikern in die Wirtschaft vor.

Die Organisation hat die Karrieren von insgesamt 485 früheren Abgeordneten des Europaparlaments und von 27 EU-Kommissaren untersucht. Zuletzt hatte der Wechsel von Ex-Kommissionschef José Manuel Barroso zur Investmentbank Goldman Sachs für Aufsehen gesorgt.

Die Autoren des Berichts vergleichen die Lobbyismus-Auflagen der EU mit den relativ scharfen Regelungen in Kanada und Frankreich.

Von dpa/RND/zys