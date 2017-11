Weltherrschaft durch Maschinen

Washington. Wer wird, wenn dies denn passiert, den dritten Weltkrieg anfangen: Ein Mensch? Oder eine Maschine?

Militärs und Politiker zucken, jedenfalls abseits der Öffentlichkeit, mit den Achseln: Man weiß es nicht, die Grenzen beginnen zu verschwimmen.

Im unbewohnten Niemandsland zwischen Nordkorea und Südkorea zum Beispiel sind derzeit ganze Batterien sogenannter autonomer Waffensysteme gefechtsbereit geschaltet, rund um die Uhr. Sämtliche Raketen und ihre Hightech-Lenksysteme sind untereinander vernetzt und ihrerseits mit einem ultraschnellen Großrechner namens SGR-A1 verbunden. Sollte es einen unerwarteten Angriff geben, kann der Rechner die Regie übernehmen und die Geschosse komplett selbstständig abfeuern.

Die südkoreanische Regierung und der Waffenlieferant Samsung betonen, die Entscheidung zum Einsatz liege weiter bei den Soldaten. Auf Nachfrage allerdings räumen Experten ein, dass die technischen Voraussetzungen zum vollautomatischen Einsatz längst gegeben sind.

Willkommen in der neuen Welt der Kriegsführung. Nach der Erfindung des Schießpulvers und der Atombombe steht das Militär weltweit inmitten seiner dritten Revolution – einer Umwälzung, die viele Soldaten überflüssig machen, zugleich aber die Kriegsgefahr steigern könnte. Erste Vorboten der neuen Zeit sind längst unterwegs, vor allem am Himmel.

Big Dog: Der militärische Laufroboter Big Dog wurde von dem Roboterspezialisten Boston Dynamics entwickelt. Der Die 110 Kilogramm schwere und knapp einen Meter hohe Maschine kann bis zu 180 Kilogramm transportieren. Quelle: Boston Dynamics

US-Präsident Barack Obama führte mit seinem Drohnenkrieg aller Welt vor Augen, wie Kriegsführung heute aussehen kann. Tieffliegende kleine Drohnen feuern todbringende Geschosse auf den Feind, höher fliegende größere Drohnen nehmen das Geschehen per Video auf, Satelliten im All schließlich übermitteln alles in Echtzeit in die Befehlszentrale in den fernen USA – wo sich kein Soldat selbst in Gefahr bringt. Schon heute nimmt der moderne Soldat kein Gewehr mehr in die Hand, sondern vorzugsweise einen Joystick und eine Tasse Kaffee.

Als Helmut Kohl Mitte der Neunzigerjahren gedrängt wurde, die Deutschen sollten sich doch bitte an den Balkankriegen beteiligen, argumentierte der Pfälzer, er wolle nicht „die Bilder von Särgen unserer Soldaten sehen“. Weltweit lag darin jahrzehntelang das klassische Gegenargument gegen den Krieg: Tod und Trauer im eigenen Land. Unvergessen sind die Szenen, in denen etwa in den USA im Vietnamkrieg dunkle Limousinen vor den Häusern von Witwen hielten, denen Militärs mit ernstem Gesicht die Todesnachricht überbrachten.

Militärroboter vermeiden Kriegsopfer – zumindest auf einer Seite

Militärroboter können künftig über solche Befürchtungen hinweghelfen: Statt Bodentruppen zu schicken und eigene Verluste einzuplanen, entsenden Regierungen und Parlamente moderner Staaten zu den Konfliktherden dieser Welt nur einen Haufen Metall.

Dieses Metall allerdings muss es in sich haben. Nur wirklich flugtaugliche oder geländegängige Roboter werden sich im Kampf behaupten können. Wenn die Maschinen schon mechanisch haken und versagen, müssen sie gar nicht erst antreten. Der eigentliche Clou aber liegt in der Elektronik: Überall dort, wo sich äußerlich halbwegs vergleichbare Kampfmaschinen verschiedener Bündnisse zum Schlagabtausch erheben, werden am Ende Taktfrequenz und Megabyte über Sieg oder Niederlage auf dem Schlachtfeld entscheiden.

Ein Kampf der Roboter: Das klingt ein bisschen nach Schulhoffantasien durchgeknallter Jungs, als hätten sich pubertierende Computerspieler etwas ausgedacht. Doch die Sache ist ernst. Für den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin etwa steht fest: „Wer auf diesem Feld führend ist, wird die Welt beherrschen.“

Die Entwicklung rast voran: So plant das Pentagon enorme Investitionen, um gemeinsam mit Konzernen wie Google die Militärtechnik in ein neues Zeitalter zu katapultieren.