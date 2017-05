© dpa (Symbolbild)

Fall Franco A.

Weiterer Bundeswehrsoldat festgenommen

In Baden-Württemberg wurde im Zuge der Ermittlungen gegen Franco A. ein weiterer Oberleutnant festgenommen. Er war mit Franco A. in einem gemeinsamen Bataillon und soll ein enger Freund des bereits Inhaftierten Soldaten sein. Laut „Spiegel“ weißt immer mehr auf einen „rechten Freundeskreis“ in der Bundeswehr hin.