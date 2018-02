Das Memo wurde von Republikanern im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses verfasst.

Memo-Freigabe

Amerika steuert auf Verfassungskrise zu

Der US-Präsident stellt sich gegen das eigene FBI: In einer denkwürdigen Entscheidung stimmte Donald Trump am Freitag der Veröffentlichung eines Memos zu, das das Vertrauen in die oberste Ermittlungsbehörde untergräbt. Die Opposition spricht von einem durchsichtigen Manöver.