Das Weiße Haus will von Fall zu Fall über Strafzölle für Stahl-und Aluminiumimporte entscheiden.

© dpa

Handelsbeschränkungen

Weißes Haus erwägt Ausnahmen bei Strafzöllen

Noch in dieser Woche sollen die Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA offiziell beschlossen werden. Doch vorab weicht das Weiße Haus womöglich von den strikten Handelsbeschränkungen ab und zieht Ausnahmen für einzelne Länder in Erwägung.