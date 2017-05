Braune Schatten liegen nach neuen Erkenntnissen auch über dem Jägerbataillon 292 in Donaueschingen.

Neonazis in der Bundeswehr

Wehrmachts-Andenken in weiterer Kaserne entdeckt

In der Affäre um rechtsextremistische Umtriebe unter Bundeswehrsoldaten haben Ermittler in einer weiteren Kaserne Wehrmachts-Devotionalien entdeckt. In Donaueschingen (Baden-Württemberg) entdeckten Experten nach einem Tipp eine Vitrine mit Wehrmachts-Stahlhelmen vor der Kantine, so „Spiegel Online“.