Washington

Die USA haben Diplomaten aus der Dominikanischen Republik, El Salvador und Panama zurückgerufen. Dieser Schritt ist eine Reaktion auf die Entscheidung der betroffenen Länder, ihre Beziehungen zu Taiwan abzubrechen und stattdessen die diplomatischen Verbindungen zu China zu stärken.

Mit den Diplomaten solle nun diskutiert werden, wie die USA starke, unabhängige demokratische Institutionen und Volkswirtschaften in Mittelamerika und der Karibik unterstützen könnten, teilte das Außenministerium in Washington mit. Die USA erkennen nur China formal an, sind aber ein enger Verbündeter Taiwans und unterhalten de facto eine Botschaft in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh.

Taiwan bleiben nun nur noch 17 diplomatische Verbündete. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und versucht, seine „Ein-China-Politik“ international durchzusetzen.

