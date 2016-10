Bei dem Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz ist der hauptverdächtige Syrer der Polizei nur knapp entwischt.

Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz

Was wir bisher über Dschaber al-Bakr wissen

Er lebte mehrere Monate in Deutschland und horte offenbar hochexplosiven Sprengstoff. Wer ist der mutmaßliche Islamist, nach dem deutschlandweit gefahndet wird? Was wir bisher über Dschaber al-Bakr wissen – und was nicht.