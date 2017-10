Was steht in den veröffentlichten Kennedy Akten?

Die Verstrickungen und Verwirrungen wirken bis in die Jetztzeit. So hat Donald Trump im Wahlkampf 2016 dem Vater seines damaligen Konkurrenten Ted Cruz persönliche Nähe zu dem JFK-Attentäter unterstellt: „Was hatte er damals mit Oswald kurz vor dessen Tod zu besprechen? Direkt vor den Schüssen. Das ist fürchterlich“, orakelte Trump im Frühjahr 2016 im Sender Fox News. Cruz bezeichnet die Geschichte schlicht als Quatsch.

Sein Vater war zwar unter dem früheren kubanischen Diktator Fulgencio Batista politischer Gefangener, aber keineswegs ein Anhänger des Kommunisten Fidel Castro. Bis heute wird über ein Foto gestritten, das Cruz Senior und Oswald in einer Straßenszene zeigen könnte. Es ist aber weder belegt, dass es tatsächlich den Vater des heutigen Politikers zeigt, noch, dass sich die Männer kannten. Auch in den Dokumenten der JFK-Ermittler taucht der Name Cruz nur einmal auf: Der damalige kubanische Botschafter in Kanada trug diesen Namen – und soll das Attentat auf Kennedy in seiner Botschaft mit einem fröhlichen Fest gefeiert haben.

Wahlkämpfer Trump konnte sich trotzdem bestätigt fühlen: Die jahrzehntelangen Verdächtigungen und Vermutungen einmal mehr zu befeuern hat die Aufmerksamkeit für seine Person erhöht – und seinem Konkurrenten geschadet. Verschwörungstheorien rund um den Tod John F. Kennedys finden immer dankbare Zuhörer.

Ein Ausschnitt einer Akte, datiert auf den 24.11.1963, in der der damalige Direktor des FBI, J. Edgar Hoover, über den Tod von Lee Harvey Oswald spricht. Quelle: AP

Die Zweifel bleiben, obwohl der Ausschuss zur Untersuchung der Ermordung Kennedys, die sogenannte Warren Commission, bereits 1964 erklärt hatte, Oswald sei ein Einzeltäter gewesen. Auch eine weitere Untersuchung des Kongresses brachte 1979 keine Beweise für die Theorie, dass der Geheimdienst beteiligt war, dass ein Teil Amerikas diesen jungen, demokratischen Präsidenten loswerden wollte.

Vielleicht wäre der Mythos längst verblasst, hätte nicht ausgerechnet einer der berühmtesten zeitgenössischen Regisseure die Verschwörungstheorien Anfang der Neunzigerjahre geadelt. Mit seinem Film „John F. Kennedy – Tatort Dallas“ setzte Oliver Stone in den USA eine breite Debatte über die Hintergründe des Verbrechens in Gang. Da Stone eine Beteiligung des Staates andeutete, sah sich der Kongress 1992 gezwungen, ein eigenes Gesetzes zu verabschieden, das die vorzeitige Veröffentlichung von Millionen Dokumenten zu dem Fall ermöglichte, um das Vertrauen in polizeiliche Ermittlungen zurückzugewinnen. Nur für einige wenige Papiere wurde eine weitere 25-jährige Frist gesetzt, die nun endete.

Zu Wort melden sich in diesen Tagen all diejenigen, die bereits früher von den düsteren Geschichten profitierten. Vorneweg der Politikwissenschaftler Larry Sabato, dessen Buch „The Kennedy Half-Century“ so bekannt wie umstritten ist. „Die Menschen wollen endlich wissen, was die Regierung wann wusste“, sagt der Professor der University of Virginia. „Die Regierung, das FBI und die CIA waren damals nicht bereit, kritische Details zu veröffentlichen.“

Unklar, was zwischen dem Weißen Haus und dem FBI gespielt wurde

Tatsächlich wären all die absurden Gerüchte über den Mord kaum möglich gewesen, hätte der Täter nicht ausgerechnet in Dallas die tödlichen Schüsse abgegeben – in einer Stadt, die sogar in Kennedys Umfeld als „Ort des Hasses“ galt.

Der Präsident wurde bei seiner Ankunft am 22. November 1963 alles andere als gefeiert. Im Gegenteil: Viele Gegner konnten sich vor Wut kaum halten, als das Staatsoberhaupt im offenen Wagen durch die Innenstadt rollte.

Viele Texaner beschimpften JFK als Kommunistenfreund und Papst-Spion. Der schwerreiche Unternehmer Haroldson Lafayette Hunt hatte ausgerechnet für diesen Tag in der örtlichen Zeitung eine Brandrede gegen Kennedy als Anzeige geschaltet, die äußerlich einem Nachruf mit Trauerrand glich. In dem fett gedruckten Text beschimpfte Hunt den Präsidenten als Verräter und Verbündeten Moskaus.

Flugblätter wurden entlang der geplanten Fahrtroute verteilt, auf denen ein Foto des Präsidenten zu sehen war – versehen mit dem Zusatz „Gesucht wegen Landesverrat“. Es gab nicht wenige Berater, die dem Chef des Weißen Hauses nahelegten, in der aufgeheizten Stimmung den Besuch in Dallas abzusagen.

Die spätere Begeisterung für John F. Kennedy, der erst durch sein tragisches Ende zur Legende wurde, lässt die scharfen Debatten um Kuba-Krise, Aufrüstung, Berlin-Politik in Vergessenheit geraten. Und auch die Diskussion um die Washingtoner Moral. Ausgerechnet am Tag des Attentats erschien im auflagenstarken Magazin „Life“ ein siebenseitiger Artikel, der die Hauptstadt erschütterte: Mehrere Kongressabgeordnete schlitterten immer tiefer in einen Sex- und Korruptionsskandal hinein, bei dem es um millionenschwere Regierungsaufträge ging. Diverse Politiker sollen an den Vorhaben mitverdient und im Dunstkreis eines Prostitutionsrings agiert haben.