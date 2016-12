Thomas Kliche ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Politikpsychologe gibt Antworten

Was macht Menschen resistent gegen Populismus?

In Deutschland sind Populisten schwächer als in Frankreich, Österreich oder Italien. Was zeichnet die Psyche von Menschen aus, die Populisten wählen? Diese und andere Frage rund um das Thema Populismus beantwortet Politikpsychologe Thomas Kliche.