Da hat Kevin Kühnert von der SPD etwas losgetreten. Der Juso-Chef sagte in einem Interview mit der „Zeit“, dass es durchaus eine Lösung wäre, Firmen wie BMW zu enteignen: „Ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar. Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW ,staatlicher Automobilbetrieb‘ steht oder ,genossenschaftlicher Automobilbetrieb‘ oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht.“ Entscheidend sei, dass die Verteilung der Profite demokratisch kontrolliert werde. „Das schließt aus, dass es einen kapitalistischen Eigentümer dieses Betriebes gibt.“

Die Aussagen von Kevin Kühnert kamen offenbar nicht bei allen gut an. Auch in der eigenen Partei sorgte das Interview teilweise für Verwunderung. So twitterte Johannes Kahrs von der SPD am Mittwochabend: „Was für ein grober Unfug. was hat der geraucht? Legal kann es nicht gewesen sein.

Von RND/dpa/mrz