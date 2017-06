Vor verschlossenen Türen: Ein Polizist wies Walter Kohl auf ein bestehendes Hausverbot hin.

Familienstreit um Helmut Kohl

Walter Kohl darf nicht ins Haus seines Vaters

Vom Tod seines Vaters erfuhr Walter Kohl angeblich aus dem Radio. Der ältere Sohn des verstorbenen Ex-Kanzlers Helmut Kohl hat am Mittwoch vergeblich versucht, in das Haus seines Vaters in Ludwigshafen zu gelangen. Die Begründung: Hausverbot.