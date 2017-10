Für die Grünen hat Jamaika „null Perspektive“

+++ Newsblog

Nach der Wahl in Niedersachsen ist vor den Sondierungsgesprächen um eine Koalition im Land. Einfach wird es jedoch nicht. Rot-Grün hat die erhoffte Mehrheit verfehlt. Die FDP schließt eine Ampel aus, die Grünen eine Jamaika-Koalition. Aktuelle Entwicklungen aus Hannover lesen Sie in unserem Newsblog.

Hannover. Die einen können nicht miteinander – würden aber gerne, die anderen wollen nicht miteinander, könnten es aber. Die Regierungsbildung wird nach der Wahl in Niedersachsen alles andere als einfach. Will Stephan Weil mit seiner siegreichen SPD weiter an der Spitze des Landes stehen, müssen alle Seiten kreativ werden, wenn es in die Koalitionsverhandlungen geht.

Die wichtigsten Entwicklungen aus Hannover in unserem Liveblog:

Von RND