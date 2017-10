Wieder an der Fraktionsspitze: Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht.

Linkspartei

Wagenknecht und Bartsch erneut Fraktionschefs

Die Linksfraktion im Bundestag hat Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch erneut an ihre Spitze gewählt. Bartsch erhielt 80, Wagenknecht rund gut 75 Prozent der Stimmen, wie Teilnehmer einer Fraktionsklausur am Dienstag in Potsdam bestätigten.