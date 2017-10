Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht erhebt schwere Vorwürfe gegen die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger.

© imago stock&people

Schwere Vorwürfe

Wagenknecht greift Kipping und Riexinger an

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht erhebt in einem Brief an die neu gewählten Mitglieder der Bundestagsfraktion schwere Vorwürfe gegen die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger: Sie würden versuchen, Wagenknecht zu demontieren. Aus einem „schwelenden Konflikt“ sei „eine offene Kampagne“ geworden.