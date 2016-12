Seit 2011 tobt die Gewalt in Syrien. Laut UN-Schätzungen sind in dem Krieg mindestens 400.000 Menschen ums Leben gekommen.

Ankündigung der syrischen Armee

Waffenruhe in Syrien soll ab Mitternacht gelten

In Syrien sollen die Waffen ab der Nacht ruhen. Die Regierung in Damaskus und die Rebellen haben sich auf eine flächendeckende Feuerpause geeinigt. Russland und die Türkei wollen dafür garantieren. Terrormilizen, wie der Islamische Staat (IS), sind von der Waffenruhe ausgenommen.