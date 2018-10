Wiesbaden

Mit den Wahlergebnissen der Landtagswahl dürften weder die Berliner noch die hessischen Spitzen von CDU und SPD zufrieden sein. Insgesamt haben die GroKo-Parteien bei der Wahl am Sonntag mehr als zwanzig Prozent der Stimmen verloren.

Die Grünen legten hingegen wie schon bei der Bayernwahl erneut mächtig zu. Die AfD zieht nun auch ins 16. Landesparlament ein und ist nun überall vertreten. Die FDP gewann ebenso wie die Linke dazu.

CDU und SPD verlieren an Grüne und AfD

Insgesamt profitierten alle Parteien von der Niederlage der zwei großen Volksparteien. Die CDU konnte laut infratest dimap lediglich 27.000 ehemalige SPD-Wähler überzeugen, musste auf der anderen Seite aber herbe Verluste gegenüber der AfD (-94.000) und den Grünen (-92.000) einstecken.

Die Wanderung der CDU-Wähler in Hessen Quelle: infratest dimap/dpa Infografik

Die Sozialdemokraten hingegen haben ausschließlich Verluste erlitten. Sie verloren laut infratest dimpa mehr als 100.000 Wähler an die Grünen, 68.000 SPD-Anhänger gaben ihre Stimme nicht ab. Überraschend setzten sich 38.000 ehemalige SPD-Wähler ihr Kreuz am Sonntag bei der AfD, 27.000 Stimmen gingen an die CDU.

Die Wanderung der SPD-Wähler in Hessen Quelle: infratest dimap/dpa Infografik

Am Montag beraten die Parteien in Hessen über das weitere Vorgehen. Die CDU will noch in dieser Woche Gespräche mit möglichen Koalitionspartnern aufnehmen, um zügig eine stabile Regierung zu bilden. „Wir werden mit allen demokratischen Parteien reden“, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Michael Boddenberg der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Er schloss aber Gespräche mit der AfD und der Linken aus.

