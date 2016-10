Beim Nato-Treffen in Brüssel treiben die Verteidigungsminister die Aufrüstung in Osteuropa voran. Bis zu 600 Bundeswehrsoldaten werden künftig in Litauen stationiert. © dpa

Bundeswehrsoldaten nach Litauen

Von der Leyen kündigt Ost-Aufrüstung an

Bis zu 600 deutsche Soldaten werden im kommenden Jahr an dem Abschreckungseinsatz der Nato in Litauen beteiligt. Das soll ein klares Signal an das gerade einmal rund 100 Kilometer entfernte Russland sein.