Von der Leyen gegen Macrons Interventionsarmee

Verteidigungsministerin

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat vor dem Start der gemeinsamen europäischen Verteidigungsunion „Pesco“ den Vorstoß des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron für eine europäische Interventionsarmee abgelehnt.

Berlin. „Macrons Vorschlag einer Interventionsfähigkeit ist auch für ihn kein Projekt unmittelbar für morgen. Wir fangen in der Verteidigungsunion erst einmal mit dem Aufbau einer Krisenreaktionstruppe an“, sagte von der Leyen im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Verantwortung für die Einsätze bleibt aber immer bei den nationalen Parlamenten. Jedes Land muss selbst entscheiden, ob es seine Soldaten in die Einsätze schickt“, sagte von der Leyen. Die Staats- und Regierungschefs der beteiligten Länder wollen am Donnerstag das Projekt offiziell in Brüssel mit einer Feierstunde beginnen.

Von RND