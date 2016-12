Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen wird nach ihrer Ankunft in Masar-i-Scharif (Afghanistan) von mehreren hochrangigen Bundeswehrsoldaten vom Rollfeld begleitet.

Bundesverteidigungsministerin

Von der Leyen besucht Truppen in Afghanistan

Trotz der deutlich verschlechterten Sicherheitslage hält Ursula von der Leyen an ihrem traditionellen Weihnachtsbesuch in Afghanistan fest: Die Bundesverteidigungsministerin ist in der Nacht nach Afghanistan gereist. Binnen drei Jahren ist es ihr fünfter Besuch in Afghanistan.