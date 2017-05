Verteidigungsministerin

Aufgeschreckt vom Skandal um einen rechtsextremen Bundeswehroffizier zieht Ursula von der Leyen alle Register. Die Verteidigungsministerin hat etwa 100 Spitzenkräfte der Bundeswehr nach Berlin bestellt. Die Kritik an von der Leyen reißt derweil nicht ab: Die SPD wirft ihr indirekt „Showeffekte“ vor.

Berlin. Auch nach dem Besuch von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen beim Truppenstützpunkt im französischen Illkirch hält die Kritik an der Amtsführung der CDU-Politikerin an. Er halte es für falsch, dass sie „einen großen Tross an Journalisten“ mitgenommen habe, sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), der „Passauer Neuen Presse“ (Donnerstag). „Es drängt sich der Verdacht auf, es gehe der Ministerin um eine Inszenierung von Handlungsfähigkeit.“ Zwar sei Sachaufklärung notwendig, doch gelte es, Showeffekte zu vermeiden.

Interview mit Thomas Oppermann SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann übt scharfe Kritik an der Bundesverteidigungsministerin. „Ursula von der Leyen hat als Verteidigungsministerin nur schöne Bilder produziert“, sagte Oppermann dem RND.

Lesen Sie hier das komplette Interview.

Am Stützpunkt der deutsch-französischen Brigade in Illkirch war der rechtsextreme und unter Terrorverdacht festgenommene Oberleutnant Franco A. stationiert. Der 28-jährige Deutsche, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte, steht im Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben.

Von der Leyen will sich an diesem Donnerstag in Berlin mit rund 100 Generälen und Admiralen treffen. Bei dem Treffen soll geklärt werden, weshalb Informationen zu Verfehlungen an einzelnen Bundeswehrstandorten zuletzt mehrfach nicht den Weg ins Ministerium gefunden hatten. Hintergrund sind neben der Affäre um den rechtsextremen Bundeswehroffizier auch Fälle von Erniedrigung, sexueller Herabwürdigung und Schikane, mit denen die Bundeswehr zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hatte.

De Maizière verteidigt Kabinettskollegin

Der SPD-Verteidigungspolitiker Hellmich warf von der Leyen auch vor, der Bundeswehr pauschal Führungsschwäche unterstellt zu haben. „Der Vorwurf der Ministerin an alle Ebenen ist völlig unangemessen und sie hat viel Vertrauen zerstört“, sagte Hellmich. Die Ministerin müsse nun „dringend erklären, wie sie ihre Pauschalkritik versteht, ob das tatsächlich ihre Haltung gegenüber den Soldatinnen und Soldaten ist. Das ist sie ihnen als diejenige, die die Kommandogewalt hat, schuldig“.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ergriff im ZDF Partei für seine Kabinettskollegin. „Der Kampf gegen den Rechtsextremismus war immer ein Markenzeichen der Bundeswehr“, erklärt de Maizière am Mittwochabend im ZDF-„heute-journal“. Das sei bei seinen Vorgängern so gewesen, bei ihm und bei seiner Nachfolgerin. „Im Übrigen hat Frau von der Leyen meine Solidarität.“

Von dpa/RND/zys

Berlin