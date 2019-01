Berlin

Das ging schnell: Nach seinem Austritt aus der AfD hat André Poggenburg eine neue Partei gegründet. Mit anderen enttäuschten AfD-Politikern habe er am Donnerstag die Partei „Aufbruch deutscher Patrioten – Mitteldeutschland“ ins Leben gerufen, sagte Poggenburg der „Welt“. Sein Twitter-Profil zeigt ein Logo mit der Abkürzung „AdP“.

Mit der neuen Partei will Poggenburg offenbar zu den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Herbst antreten. Die AfD könnte das im Osten wichtige Stimmen kosten. Als direkten Gegner will Poggenburg seine frühere Partei aber nicht sehen. Man wolle die Partei „im mitteldeutschen Raum ergänzen“, er sehe sie nicht als „unseren politischen Gegner“, sondern als „Verbündeten“, sagte er der „Welt“.

AfD-Austritt nach verbalen Entgleisungen

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der sachsen-anhaltische Landtagsabgeordnete und einstige Landespartei-Chef Poggenburg die AfD verlässt. Poggenburg, der zum rechtsnationalen Flügel der Partei gehörte, fiel in der Vergangenheit immer wieder durch verbale Entgleisungen auf.

Der Bundesvorstand der AfD hatte Poggenburg jüngst für zwei Jahre für alle Ämter gesperrt. Er war zuvor selbst bei Parteifreunden mit seinen Sprüchen angeeckt. So hatte Poggenburg am Silvestertag auf Twitter geschrieben: „Den Mitbürgern unserer Volksgemeinschaft ein gesundes, friedliches und patriotisches 2019!“

Die nächste Spaltung?

