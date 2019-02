Wiesbaden

Sorge um Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier: Der 67-Jährige Politiker ist an Hautkrebs erkrankt. Er informierte am Montag die Landtagsfraktionen, wenig später gab ein Regierungssprecher eine offizielle Mitteilung heraus, aus der die „Hessenschau“ zitiert.

Demnach hatte sich Bouffier aufgrund eines unklaren Nasenbefundes einem Eingriff unterzogen. Bei der feingeweblichen Untersuchung sei begrenzter Hautkrebs festgestellt worden, teilte der Sprecher demnach mit.

Der Krebs solle durch eine bereits begonnene Strahlentherapie entfernt werden. „Die Behandlung erfolgt ambulant, und Herr Ministerpräsident Bouffier wird seine Amtsgeschäfte fortführen“, hieß es in der Mitteilung.

Bouffier ist seit August 2010 Ministerpräsident und wurde im Januar in seinem Amt wieder gewählt. Er hatte bereits zuvor klargestellt, dass dies seine letzte Amtszeit sein würde.

Einen Monat zuvor hatte bereits der thüringische CDU-Chef Mike Mohring eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Auch er legte sein Amt nicht nieder. Inzwischen sei die Chemo-Therapie abgeschlossen, sagte er in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. Nur noch eine Untersuchung stehe aus.

Unterdessen führt Mohring in Thüringen Wahlkampf. Im Oktober wird gewählt. Auf die Frage, ob die Politik in dieser Situation eher Belastung oder willkommene Ablenkung sei, antwortete Mohring, dass der Kampf gegen den Krebs aktuell absoluten Vorrang habe. Mit seinem Arzt sei aber vereinbart, dass er auch das verfolge, was im Spaß mache.

Von RND/ngo