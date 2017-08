Ein Polizeibeamter patrouilliert an der ungarisch-serbischen Grenze.

© MTI

Ungarn

Viktor Orbán stellt der EU Grenzzaun in Rechnung

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán führt die politische Philosophie der EU ad absurdum. Nach Orbán müsse die europäische Solidarität im Schengen-Raum auch für den Grenzschutz gelten. Also forderte er in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Juncker die Kostenerstattung für die millionenteure Abschottung.