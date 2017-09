Viele Soldaten fallen in IS-Stadt Akirbat

Truppen der syrische Regierung konnten Ende 2016 Aleppo vom IS zurückerobern. Aktuell stürmen sie gegen die Stadt Akirbat an, die noch von der Terror-Miliz gehalten wird. © dpa

Syrischer Bürgerkrieg

Am Samstag lieferten sich syrische Regierungstruppen und Kämpfer des IS heftige Gefechte um die Stadt Akirbat. 59 Menschen sollen gestorben sein. Gelände konnte Syriens Armee nicht gewinnen.

Damaskus. Bei Kämpfen um die von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehaltene Stadt Akirbat in Zentralsyrien sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 59 Menschen getötet worden. Es soll sich um 21 Soldaten der syrischen Armee und mindestens 38 IS-Kämpfer handeln, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag.

Seit Tagen gehen Truppen von Syriens Präsident Baschar al-Assad mit Unterstützung Russlands massiv gegen den IS in der zentralsyrischen Provinz Hama vor. Konnte die Armee zunächst Teile der Stadt Akirbat einnehmen, verlor sie diese später wieder an die Islamisten, wie die Beobachtungsstelle berichtete, die ihre Informationen von einem Netzwerk aus Aktivisten und Unterstützern in Syrien bezieht. Die Dschihadisten hätten mit Hilfe von Autobomben die syrischen Truppen wieder zurückgedrängt.

Am Freitag hatte ein von Kurden angeführtes Bündnis nach eigenen Angaben die Altstadt der IS-Hochburg Al-Rakka im Norden Syriens eingenommen.

Von dpa/RND