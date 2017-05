Anreise aus Europa

Die USA wollen Laptops auf Flugverbindungen mit Europa weiterhin erlauben. Darauf soll man sich bei Gesprächen zwischen US-Vertretern und der EU-Kommission geeinigt haben. Das US-Heimatschutzministerium widerspricht den Meldungen und kündigt ein ausführliches Statement an.

Brüssel. Die angebliche Entscheidung soll das Ergebnis aus einer Telefonkonferenz zwischen US-Vertretern und der EU-Kommission am Dienstag gewesen sein, hieß es in einer ersten Meldung.

Die Partner seien sich einig gewesen, die Sicherheitsvorkehrungen zu intensivieren, um neuen Risiken zu begegnen.

Das US-Heimatschutzministerium hat den Meldungen widersprochen. „Diese Berichte sind absolut falsch“, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Washington und kündigte ein ausführliches Statement an.

Sprengsätze in Laptops und anderen elektronischen Geräten

Amerikanische Terrorexperten fürchten Sprengstoffanschläge mit den elektronischen Geräten. Deshalb hatten die USA im März bereits viele elektronische Geräte für Verbindungen von zehn Flughäfen in Nordafrika und dem Nahen Osten verboten. Großbritannien führte ein ähnliches Verbot ein.

Die Überlegungen der USA gehen auf Geheimdienstinformationen zurück. Terrororganisationen sollen Methoden entwickelt haben, um Sprengsätze in Laptops und anderen elektronischen Geräten zu verbergen.

Von RND/dpa