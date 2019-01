Berlin

Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird künftig zumindest Teile der AfD intensiver beobachten. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Regierungskreisen. Dabei handelt es sich um die Nachwuchsorganisation Junge Alternative und den so genannten „Flügel“ um den thüringischen Landes- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke, die als gleichermaßen radikal gelten. Beide werden zum „Verdachtsfall“ erklärt.

Die AfD insgesamt, so heißt es in den Kreisen, werde zum „ Prüffall“ erklärt. Es werde somit ein abgestuftes Verfahren geben. Der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, wird die Entscheidung am Dienstag um 15 Uhr bekannt geben. Aus Regierungskreisen verlautet, die getroffene Entscheidung gehe wesentlich auf Haldenwang selbst zurück und nicht auf das Bundesinnenministerium, dem der Verfassungsschutz untersteht. In Sicherheitskreisen ist die Beobachtung nach RND-Informationen umstritten.

Vor der Unterrichtung der Öffentlichkeit sollen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) und die Spitzen der Regierungsparteien über die vorgesehenen Schritte in Kenntnis gesetzt werden.

Bei einem „ Prüffall“ ist eine Beobachtung mit V-Leuten oder anderen nachrichtendienstlichen Mitteln grundsätzlich nicht erlaubt. Wird eine Organisation dagegen zum „Verdachtsfall“ erklärt, so ist dies - wenn auch nur sehr eingeschränkt - möglich. Beispielsweise ist dann eine Observation gestattet, ebenso das Einholen bestimmter Informationen von Behörden. Sogenannte V-Leute und die Überwachung von Telekommunikation kommen aber auch hier nicht zum Einsatz.

Von Markus Decker/Jörg Köpke/ Jan Sternberg/RND