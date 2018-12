Deutschland/Welt Undercover Videos - Verdächtige Aufnahmen: Schiebt Kroatien illegal Flüchtlinge ab? Der Vorwurf steht bereits seit einer Weile im Raum, Beweise gab es bislang keine. Nun könnte es erste Belege dafür geben, dass Kroatien illegal Flüchtlinge aus der EU abschiebt. Verdeckte Videoaufnahmen offenbaren fragwürdige Szenen an der Grenze.

In Deutschland sind Abschiebungen streng geregelt – verdeckte Videoaufnahmen lassen nun Zweifel an der Abschiebepraxis in Kroatien aufkommen. (Symbolbild) Quelle: Sebastian Willnow/dpa