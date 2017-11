Vanja trägt jetzt Bart, ist aber kein Mann.

© dpa-Zentralbild

Dritte Geschlechteroption

Vanja darf jetzt inter sein

Vanja hat sich vier Jahre lang durch die Instanzen gekämpft. Und jetzt gewonnen. Das Bundesverfassungsgericht In Karlsruhe entschied am Mittwoch: Neben männlich und weiblich muss künftig ein dritter Geschlechtseintrag im Geburtenregister möglich sein. Was folgt aus diesem Beschluss?