Union und SPD verlieren, AfD drittstärkste Kraft

Bundestagswahl

Aus dem Stand ist die AfD drittstärkste Kraft im Bundestag geworden. Große Verlierer sind die Regierungsparteien Union und SPD. Die Konservativen erhalten 32,3 Prozent. Die SPD stürzt auf 20,9 Prozent ab.

Berlin. Jubel bei der AfD. Die Alternative für Deutschland hat mit gut 13 Prozent Platz drei die Konkurrenz von Linken, Grünen und FDP abgehängt. Seit ihrer Gründung im Februar 2013 war die rechtspopulistische Partei bei fast allen Wahlen erfolgreich. Mittlerweile ist sie in 13 von 16 Landtagen. AfD-Chefin Frauke Petry sprach angesichts des Wahlergebnisses erst von „einem Anfang“. „Wir müssen zweitstärkste, wenn nicht stärkste Kraft in ganz Deutschland werden, um wirklich Politik verändern zu können“, sagte Petry dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die CDU/CSU hat die Bundestagswahl am Sonntag trotz deutlicher Verluste mit 32,3 Prozent klar gewonnen. Angela Merkel fasst das Ergebnis als Regierungsauftrag auf. „Wir wissen, dass wir jetzt die Weichen stellen müssen. Wir wollen für wirtschaftlichen Wohlstand sorgen“, sagte sie vor ihren Anhängern. Dazu gehöre, die EU zusammenzuhalten. Illegale Migration müsse bekämpft werden – auch die Fluchtursachen.

Die SPD stürzt mit 20,9 Prozent auf ihr bisher schlechtestes Ergebnis ab. Die Sozialdemokraten werden in die Opposition gehen. Dennoch hat sich SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann dafür ausgesprochen, dass Kanzlerkandidat Martin Schulz trotz des Absturzes Parteichef bleiben soll. „Er wird diesen Erneuerungsprozess jetzt fortsetzen“, sagte Oppermann.

Die CSU hat nach der Prognose des Bayerischen Fernsehens ein Debakel erlebt: Die Christsozialen von Parteichef Horst Seehofer stürzten demnach auf 38,5 Prozent ab - nach 49,3 Prozent vor vier Jahren.

Die Linken verbessern sich auf 9 Prozent (8,6). Auch die Grünen legen auf 9 bis 9,5 Prozent zu (8,4).

Die seit 2013 nicht mehr im Parlament vertretene FDP überspringt mit 10 bis 10,5 Prozent locker die Fünf-Prozent-Hürde (4,8). FDP-Chef Christian Lindner spricht von einem fulminanten Comeback.

Die Sitzverteilung sieht nach den Prognosen von Infratest dimap (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) so aus: CDU/CSU 217 bis 220 (2013: 311), SPD 134 bis 138 (193), AfD 87 bis 88, Linke 60 (64), FDP 65 bis 70 und Grüne 62. Wahlforscher wiesen darauf hin, dass die 18-Uhr-Prognosen unsicherer sein könnten als früher, weil mehr Wähler per Brief abgestimmt haben und nicht nach dem Besuch des Wahllokals befragt werden können.

Die Wahlbeteiligung wuchs laut ARD auf 75 Prozent (71,5). Zur Abstimmung aufgerufen waren rund 61,5 Millionen Wahlberechtigte.

Von RND