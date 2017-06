Holocaustleugner Horst Mahler wurde von Ungarn nach Deutschland ausgeliefert.

Holocaustleugner

Ungarn liefert Rechtsextremisten Mahler aus

Ungarn hat den verurteilten Rechtsextremisten Horst Mahler an Deutschland ausgeliefert. Er sei am Flughafen von Budapest übergeben worden, teilte die ungarische Polizei am Dienstag mit. Mahler floh aus Deutschland, nachdem ihm vor zwei Jahren gestattet worden war, das Gefängnis wegen schwerer Krankheit zu verlassen.