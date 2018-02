Die Zahl der Verletzten nannte die Polizei zunächst nicht, teilte aber mit, dass alle Ausländer seien. Die Agentur Ansa berichtete von zwei dunkelhäutigen Opfern.

© imago/Deutzmann

Italien

Unbekannter feuert auf Ausländer

Nach Schüssen aus einem Auto in Mittelitalien hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte die Polizei am Samstag auf Twitter mit. Ein Unbekannter hatte zuvor in der Provinzhauptstadt Macerata aus einem Wagen gefeuert und mehrere Menschen verletzt.