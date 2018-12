Deutschland/Welt Tempolimit Autobahn - Umwelthilfe erwägt Klage für Tempolimit auf Autobahnen Die Deutsche Umwelthilfe hat in vielen Städten Diesel-Fahrverbote eingeklagt. Nun blickt sie auf die Autobahnen: Dort will sie ein Tempolimit von 120 km/h durchsetzen.

Geschwindigkeitskontrolle an der Autobahn A81 in Baden-Württemberg. Die Deutsche Umwelthilfe will ein generelles Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen durchsetzen. Quelle: Patrick Seeger/dpa