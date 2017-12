Carles Puigdemont ist derzeit in Belgien auf freiem Fuß.

Katalanische Separatisten

Über Puigdemont wird Mitte Dezember entschieden

Das Untersuchungsgericht in Brüssel will am 14. Dezember darüber entscheiden, ob der ehemalige katalanische Regierungspräsident Carles Puigdemont nach Spanien ausgeliefert wird. Der Separatistenführer hatte sich nach Belgien abgesetzt – und ist dort gerade unter Auflagen auf freiem Fuß.