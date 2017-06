Auf einigen Flügen aus dem Nahen Osten in die USA ist es bereits verboten, Laptops mit in die Kabine zu nehmen. Auch für Europa war eine solche Regelung im Gespräch. Die ist jetzt vom Tisch

© dpa

Sicherheit im Luftverkehr

USA verzichten auf Laptop-Verbot in Flugzeugen

Die Ankündigung eines generellen Laptop-Verbots auf Flügen in die USA schreckte Passagiere in aller Welt auf. Jetzt heißt es in Washington: alles halb so wild. Eine nicht minder sichere Lösung ohne Verbot sei gefunden.