Begehrte Jets: Zwei F-15-Kampfjäger begleiten einen B-1B-Bomber.

Rüstungsgeschäfte

USA verkaufen Kampfjets an Katar

Am Golf kriselt es, möglicherweise droht gar ein Krieg in der Region. Doch die USA hält das nicht ab, Rüstungsgüter für mehrere Milliarden Dollar an beide Konfliktseiten zu liefern. Erst gab es einen Riesen-Deal mit den Saudis, jetzt einen mit Katar.