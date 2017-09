USA verhängen neue Sanktionen gegen Nordkorea

Atomprogramm

Die von US-Präsident Trump angeordneten Sanktionen zielen auf Personen und Institutionen ab, die Handel mit Nordkorea trieben. Trump fügte hinzu: „Ausländische Banken werden eine klare Wahl haben, ob sie mit uns Handel treiben wollen oder mit Nordkorea.“

New York. US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen seines Landes gegen Nordkorea bekanntgegeben. Sie zielten auf Einzelpersonen, Unternehmen und Banken, die den Handel mit Nordkorea finanzierten und förderten, sagte Trump am Donnerstag. Betroffen seien davon unter anderem die Branchen Textil, Fischerei, Handwerk und Informationstechnologie.

Trump hatte Nordkorea in seiner Rede vor den Vereinten Nationen am Dienstag mit vollständiger Zerstörung gedroht, sollte Pjöngjang die USA oder einen ihrer Verbündeten angreifen. Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho tat das am Donnerstag als Hundegebell ab.

Südkorea ruft zum Ende der Provokationen auf

Südkorea strebt nach Worten seines Präsidenten Moon Jae In ein friedliches Nebeneinander mit seinem Nachbar Nordkorea an. „Wir wünschen keinen Kollaps Nordkoreas“, sagte Moon in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte in New York am Donnerstag. Südkorea strebe auch keine Wiedervereinigung mit dem kommunistisch regierten Staat durch „künstliche Mittel“ oder durch „Verschlucken“ an. Seoul und die Weltgemeinschaft unternähmen alles nur mögliche, um den Atomkonflikt mit Pjöngjang friedlich beizulegen.

Zwischen beiden Ländern gilt seit Ende des Korea-Krieges (1950-1953) ein Waffenstillstand. Ein Friedensvertrag wurde bis zum heutigen Tag nicht geschlossen.

Moon rief Nordkorea zu einem Ende der Provokationen auf, um „auf der richtigen Seite der Geschichte“ zu stehen. „Es muss sofort aufhören, leichtsinnige Entscheidungen zu treffen, die zur eigenen Isolation und zum Untergang führen könnten.“ Die Welt müsse „stark und entschlossen“ antworten, bis Nordkorea sein Atomprogramm aufgebe. Moon dankte dem UN-Sicherheitsrat für die jüngste Verschärfung der Sanktionen gegen Pjöngjang. Dies sei ein Zeichen, dass die Weltgemeinschaft „kollektiv empört“ sei.

