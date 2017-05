Ein Bild der Verwüstung: In diesen Trümmern starben mehr als 100 Menschen.

Luftangriff auf Mossul

USA sprechen von 100 getöteten Zivilisten

Es war ein verheerender Luftangriff der US-Streitkräfte: Im März starben in Mossul mehr als 100 Zivilisten. Das Pentagon bestreitet nicht, für den Angriff verantwortlich zu sein – Schuld an der hohen Zahl der Opfer sei jedoch der IS.